شاهد… جينيفر لوبيز تفاجئ كيم كاردشيان في منزلها

نشرت كيم كاردشيان عبر حسابها على الانستغرام فيديو كشفت فيه عن زيارة جنيفر لوبيز لها في منزلها.

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وعبرت كيم في الفيديو عن فرحتها الشديدة بزيارة جينيفر لها وما تعنيه المطربة العالمية لها قائلة: “نحن نتجمع اليوم لمشاهدة الأفلام في منزلي، ودعوني أقول لكم شيئاً، لم أتخيل يوماً ما في حياتي أن محبوبة الجماهير ومثلي الأعلى سترغب في الحضور لمنزلي وقضاء ليلة مشاهدة الأفلام معي”.

وتابعت كيم: “فاليوم أثناء إجرائي أحد المقابلات كانوا يسألونني عن حياتي الشخصية والعملية وعن مشاريعي القادمة، وقلت لهم أن مصدر الإلهام في كل شيء أفعله دائماً هي جينيفر لوبيز، فأنا أتابع بشغف طوال الوقت أخبارها ومكياجها وأحذيتها الجديدة وشعرها وكل ما يتعلق بها، وأصبحت مهووسة بالأضواء بسببها”.