شاهد.. جيني اسبر تلفت الأنظار وتثير الجدل بالـ”الشورت” فن

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بعد الاطلالة الأخيرة بلوك شيبه بمارلين مونرو، خضعت الممثلة السورية ​جيني اسبر​ الى جلسة تصوير جديدة مع المصور أحمد زملوط.

وظهرت جيني في الصور الى جانب ابنتها الوحيدة ساندي، حيث ارتدتا إطلالتين متشابهتين إلا أن جيني قد لفتت الأنظار إلى “الشورت” الذي ارتدته، وأثار الجدل واسعاً. ونالت الصور الاعجابات والتعليقات العديدة، وأشاد الجميع بجمالها وجمال ابنتها.

يذكر ان الممثلة جيني، تشارك في مسلسل “فرصة أخيرة” مع المخرج فهد ميري في دمشق، وتجسد شخصية “نغم”، تقع بحب الممثل السوري معتصم النهار ضمن أحداث العمل.