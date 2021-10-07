حل الفنان العراقي حسام الرسام وزوجته الاعلامية شهد حسن ضيفان على الاعلامي مصطفى الاغا في حلقة الامس من برنامج “صدى الملاعب” المذاع على قناة “mbc”.

وكشفت شهد حسن خلال اللقاء ان لديهما طفلين هما ولد اسمه ادم وعمره ثلاث سنوات وبنت اسمها ميلا وعمرها سنتان.

كما كشف حسام الرسام خلال اللقاء عن اهدائه اغنية “حبيبتي وام بيتي” لزوجته حيث قام بغنائها في البرنامج.

وكان مصطفى الاغا قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام ظهر فيه برفقة زوجته وحسام الرسام وزوجته وعلق عليه كاتبا: “شكو ماكو عيني ليش هيج يا #حسام_الرسام أهضم واطيب #عراقيين النجم حسام الرسام وزوجته #شهد_حسن”.