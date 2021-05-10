أشاد الممثل الكويتي حسن البلام بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبالدور الاساسي الذي يقوم فيه بتطوير المملكة العربية السعودية ودعم واحتضان المواهب الفنية على مستوى الخليج.

وأكد حسن البلام، خلال لقاء تلفزيوني، على وجود القدرات والمواهب الفنية في الكويت لكنها تحتاج فقط الى من يدعمها ويشجعها.

وتابع “في الرياض شوف ايش صار لأن في احد حب وفي احد يبي يطور” اضاف “ونصفق له ونرفع له العقال وننحني له ونسوي له كل شيء”.

وعن اتهامه من قبل البعض بالتطبيل، قال البلام “ما نطبل نحن نقول حقيقة وواقع شفناه بعيوننا شفنا هذا التطور وشفنا هذا الدعم الذي عطاه مو بس حق السعوديين احنا وانا واحد منهم وغيره من فاشينيستات وفنانين ومخرجين وموسيقيين من كل شيء”.

وتابع “احتضان لكل مواهب الخليج الله اكبر وعشان كده نحن نصفق له سيدي محمد بن سلمان”.