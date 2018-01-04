شاهد.. حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وأصدقائه ويرقص بالزي السوداني فن

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احتفل الفنان المصري حسن الرداد بعيد ميلاده مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم وعدد كبير من أفراد عائلته وأصدقائه.

الرداد شارك جمهوره بمجموعة صور من حفل عيد ميلاده، والتي استعرض فيها عدد من قوالب الحلوى، كان من بينها قالب يحمل صورته مع إيمي، وقالب آخر يحمل بوستر فيلمه الجديد “عقدة الخواجة”، وقالب ثالث عليه صور كل من مرتضى منصور وخالد الغندور ومدحت شلبي وأحمد شوبير.

الفنان المصري ظهر في بعض الصور وهو مرتدي الزي السوداني، وقام بالرقص به مع زوجته إيمي وأصدقائه، في أجواء احتفالية مميزة.

حسن أرفق الصور بتعليق قام من خلاله بتوجيه الشكر لعائلته وأصدقائه وجمهوره، الذين حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده، وجعله يوم مميز بالنسبة له.