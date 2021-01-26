نشر الفنان المصري ” حسن الرداد ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعرب من خلاله عن مدى حبه لوالدته الراحلة السيدة ” فادية الرداد ” وعن إشتياقه لها .

وظهر في الفيديو حسن الرداد برفقة والدته وهو يصطحبها في أحد الأماكن .. وكتب في تعليقه عليها : ” أسعد أيام عمرى كنت بقضيها معاكي .. كنتي الضهر والسند .. كنت بتكسف من كتر ما بتدعيلي ” .

وتابع : ” فاكرة لما كنت دايما بقولك 99% من قلبى بيحبك و1% بحب به باقي العالم .. وحشتيني قوي .. بحبك ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على مقطع الفيديو والذين انهالت تعليقاتهم بالدعوات للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولإبنها بالصبر والسلوان .

يذكر أن حسن الرداد كان قد أعلن عن وفاة والدته في التاسع من شهر يناير الجاري والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض .