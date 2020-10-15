طرح الفنان الشعبي المصري حسن شاكوش، الديو الجديد الذي جمعه مع مواطنه الفنان حمادة مجدى تحت عنوان “بسكوتاية مقرمشة” بمشاركة الراقصة جوهرة عبر اليوتيوب والتي تخطت النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحها.

المهرجان من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف “توتى”. وتقول كلمات الأغنية: أنتى بسكوتاية مقرمشة.. يا بت ده أنتى قطة مخربشة.. أموت فيكى وأنتى مفرفشة.. قاعدة جوة قلبى مربعة.. انتى لوحدك بأربعة.. كل حاجة فيكى فيها منفعة مدلعة”.

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية “هنعمل لغبطيطة” في ديو اخر جمعه بالفنان عمر كمال، التي تخطت الـ29 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب وهي من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.