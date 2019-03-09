شاهد.. حفيدة ام كلثوم تفاجىء لجنة تحكيم Arabs Got Talent

فوجئ أعضاء لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent باشتراك فتاة من أسرة كوكب الشرق أم كلثوم.

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وفي التفاصيل، فقد وقفت سناء نبيل أمام لجنة تحكيم Arabs Got Talent بثقة وقبل أن تغني سألها أحمد حلمي إن كان في أسرتها شخص يغني لتفاجئه بأن أم كلثوم أخت جدة والدتها، لتعلن لجنة التحكيم مفاجأتها قبل بدء سناء في الغناء.

وبعدما بدأت سناء في الغناء بدت علامات السعادة واضحة على علي جابر الذي أعلن اعتزازه باختيار فتاة من أسرة أم كلثوم الاشتراك في البرنامج، وقبل التصويت وجه حلمي سؤالا للفتاة حول عمرها لتجيبه أنها 16 عاما، ففاجئها بالضغط على الباز الذهبي الذي يؤهلها للتصفيات النهائية.