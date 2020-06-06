حل ” حسن هشام حسني ” حفيد الفنان المصري ” حسن حسني ” ضيفا في حلقة من برنامج ” القاهرة اليوم ” والتي تحدث من خلالها عن علاقته بالفنان الراحل وذكرياته معه .

فقال أن حسن حسني كان صديقا لأحفاده ويحب الجميع ودائما ما كان يساعدهم في كل شئ ويدعمهم ويقدم لهم النصيحة من كل قلبه .

وعن وفاة إبنة الفنان الراحل التي كانت تعاني من مرض السرطان ورحلت عن عالمنا في عام 2013 أشار حسن هشام حسني إلى أن هذا الأمر أثر على جده بشكل كبير .

فقال : ” لما عمتي اتوفت حسيت إن جدي اتبدل وشكله كبر والتمثيل بقى أمر روتيني بينزل ومكنش عنده الطاقة اللي كانت عنده في الأول ” .