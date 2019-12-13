شاهد.. حلا الترك بالزي التقليدي في حفل العيد الوطني للبحرين

أحيت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، أمس الخميس، حفلا نظمته الجامعة الخليجية بمناسبة العيد الوطني للبحرين.
وقد نشرت حلا الترك، عبر حسابها على انستغرام، صورا من اطلالتها في الحفل حيث ارتدت الزي التقليدي البحريني وعلقت كاتبة: “اطلالتي اليوم في مناسبات عيد الوطني و دام عزج يالبحرين🇧🇭🇧🇭❤️❤️”.
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اطلالتي اليوم في مناسبات عيد الوطني و دام عزج يالبحرين🇧🇭🇧🇭❤️❤️ اطلالتي من المبدعة: @badaralzaman تصوير المبدع : @mohammed_vivid مكياج المبدع: @mohd_haddadd شعر من لمسات المبدع: @mishal_alsadoon
كما تداول ناشطون مقاطع فيديو من الحفل والذي غنت فيه حلا الترك عددا من الاغاني الوطنية احتفالا بهذه المناسبة.