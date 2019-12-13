شاهد.. حلا الترك بالزي التقليدي في حفل العيد الوطني للبحرين

أحيت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، أمس الخميس، حفلا نظمته الجامعة الخليجية بمناسبة العيد الوطني للبحرين.

وقد نشرت حلا الترك، عبر حسابها على انستغرام، صورا من اطلالتها في الحفل حيث ارتدت الزي التقليدي البحريني وعلقت كاتبة: “اطلالتي اليوم في مناسبات عيد الوطني و دام عزج يالبحرين🇧🇭🇧🇭❤️❤️”.

كما تداول ناشطون مقاطع فيديو من الحفل والذي غنت فيه حلا الترك عددا من الاغاني الوطنية احتفالا بهذه المناسبة.