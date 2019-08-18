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شاهد.. حلا الترك بالكوفية الفلسطينية!

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حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

نشرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك مجموعة صور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها في الاردن حيث تقضي عطلتها الصيفية.

وظهرت حلا الترك بالكوفية الفلسطينية في الصور التي امتازت بأنها بالابيض والاسود دون ان تكشف ان كانت هذه الصور تحضيرا لعمل فني جديد.

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وكانت حلا الترك قد اثارت الجدل مؤخرا بإطلالة اعتمدت فيها إطلالة أكبر من سنها البالغ 17 عاماً، من ناحيتي الملابس والمكياج.

 

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