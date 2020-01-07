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شاهد : حلا الترك تحرج أحد المعجبات .. والمتابعين يهاجمونها : ” لازمها طبيب نفسي “

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة ” حلا الترك ” والذي أثار هجوما انتقادات كثيرة لها بسبب رفضها لالتقاط صورة مع إحدى المعجبات .

ظهرت حلا الترك في مقطع الفيديو وهي تقوم بالتقاط صور السيلفي لنفسها .. وطلبت منها إحدى المعجبات أن تلتقط الصور معها إلا أنها أحرجتها وفاجأتها برفضها الصريح قائلة : ” لا ما أقدر ” .

الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من المتابعين الذين اتهموها بالغرور والتكبر .

فجاءت التعليقات مثل : ” هاي لازمها طبيب نفسي ” و ” بس تروح من عند أمها تصير متكبرة ومغرور ” و ” أعطيت أكبر من حجمها ” و ” صدقت نفسها حلاوي ” و ” ليش ما تقدر ” .

 

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