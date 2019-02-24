شاهد.. حلا الترك تروي معاناتها لصديقتها: “حياتي كثير صعبة”

تحدثت النجمة البحرينية حلا الترك عن مدى تأثرها بانفصال والدتها منى السابر ووالدها محمد الترك منذ سنوات وذلك خلال ثاني حلقات برنامجها “حلا” الذي يُعرض عبر شاشة MBC 4.

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وظهرت حلا الترك في الحلقة وهي تتحدث مع صديقتها وتشكي لها همومها قائلة “حياتي كثير صعبة” وأكدت أن والدها ووالدتها عندما انفصلا في البداية لم تكن هناك مشاكل بينهما، وكانت هي ترى الحياة عادية خاصة مع تجمع أسرتها مع بعضها البعض باستمرار، لكن بعد مرور عدة سنوات بدأت المشاكل في الظهور بينهما.

وتابعت حلا الترك أنها تأثرت بتلك المشاكل كثيرًا، صحيًا ونفسيًا، وعاشت حياة صعبة جدًا طوال الفترة الماضية ولازالت.

وعن علاقتها بوالدتها منى السابر، قالت الفنانة البحرينية الشابة إن حياتها مع والدتها هي الأفضل، مُضيفة: “كل شيء مع الأم غير، وأحلى شيء لمة العائلة”.

الجدير بالذكر أنه في الحلقة الأولى من البرنامج تطرقت حلا الترك للحديث عن والدها، وأشادت بدعمه لها في البداية ووقوفه بجانبها، متجاهلة الأزمات والمشاكل التي تعرضت لها معه بسبب زواجه من الفنانة دنيا بطمة، حيث وصل الأمر إلى تبرئه منها.

برنامج “حلا” ينتمي لنوعية برامج تلفزيون الواقع وتحكي فيه حلا عن الواقف التي تعرضت لها في مشوارها الفني، وكيف أثرت عليها، وعلاقتها بأسرتها ويومياتها معهم.