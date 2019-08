شاهد .. حلا الترك تضرب شخصا قام بتصويرها من دون مكياج

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

ماتبي تتصور بهالشكل😂ياعمري 🍓🍧جميله بكل الحالات😍🍧🍓 – – @fans_hallaa @fans_hallaa @fans_hallaa #حلا_الترك #حلا_الترك #حلا_الترك #blackmoonlovers ,#halaalturk #الشعب_الحلاوي #halamalturk #وله_السحيم @fans_hallaa @halamalturk #منى_السابر #الملكه_احلام #خلود_امين #احلام_الشامسي #خلود_الصغيرة #مايا_بخش #رند_الشهيلي @monaalsaber123 @mahaalturk_ @fans_hallaa #blackmoon شهد_العميري #وديمه_احمد #فرح_الهادي #رهف_العنزي #دكتوره_خلود #شيمي #ايان #حلاالترك #حلاترك #الشعب_الحلاوي #ممنوع_اللمس #ريناد #مروى_بن_صغير #زين_والاقزام_الثمانية #حلا_الترك #صنع_في_زين #زينه_الصفار #دنيا_بطمه