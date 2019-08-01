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شاهد .. حلا الترك تضرب شخصا قام بتصويرها من دون مكياج

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نشرت إحدى صفحات معجبي الفنانة ” حلا الترك ” عبر موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو التقط لها أثناء لقائها ببعض الأشخاص .

حيث ظهرت حلا في الفيديو وهي تتبادل العناق مع بعض الأشخاص يبدو أنهم مقربون منها .. بينما كان أحدهم يقوم بتصويرها في ذلك الوقت .

وسارعت حلا الترك في إبعاده بضربه ممازحة ومانعة إياه من القيام بذلك وقامت بوضع يدها على وجهها .

مشيرة إلى عدم رغبتها في أن تلتقط لها الصور بهذا الشكل .. حيث ظهرت بإطلالة عفوية بدون مكياج أو تسريحة شعر أنيقة .

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا وإعجابا كبيرا من متابعي الصفحة الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها .. ورأى بعضهم أنها استعادت طفولتها وبراءتها بهذه الإطلالة كما اثنى الكثيرون على عفوية تصرفاتها .

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ماتبي تتصور بهالشكل😂ياعمري 🍓🍧جميله بكل الحالات😍🍧🍓 – – @fans_hallaa @fans_hallaa @fans_hallaa #حلا_الترك #حلا_الترك #حلا_الترك #blackmoonlovers ,#halaalturk #الشعب_الحلاوي #halamalturk #وله_السحيم @fans_hallaa @halamalturk #منى_السابر #الملكه_احلام #خلود_امين #احلام_الشامسي #خلود_الصغيرة #مايا_بخش #رند_الشهيلي @monaalsaber123 @mahaalturk_ @fans_hallaa #blackmoon شهد_العميري #وديمه_احمد #فرح_الهادي #رهف_العنزي #دكتوره_خلود #شيمي #ايان #حلاالترك #حلاترك #الشعب_الحلاوي #ممنوع_اللمس #ريناد #مروى_بن_صغير #زين_والاقزام_الثمانية #حلا_الترك #صنع_في_زين #زينه_الصفار #دنيا_بطمه

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