شاهد.. حلا الترك توزع المساعدات في اثيوبيا

في مبادرة انسانية لافتة شاركت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك في حملة لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية في أثيوبيا، بالتعاون مع “جمعية السلام لرعاية المرأة الأثيوبية”.

ونشرت حلا الترك مجموعة صور، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت في احدها وهي تحتضن امرأتين اثيوبيتين فيما ظهرت في صور اخرى وهي تحمل المساعدات وتقوم بتوزيعها.

وعلقت حلا الترك على الصور قائلة: “رحلتي “حب و عطاء” ❤️❤️ إلى جمهورية اثيوبيا🇬🇭🇧🇭. توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة. كل الشكر لجمعية السلام لرعاية المرأة الاثيوبية لهذا التعاون و التنظيم🙏🏻🙏🏻. جعله الله في ميزان حسناتكم❤️“