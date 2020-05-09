شاركت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بفعاليات يوم القرقيعان وقامت بتوزيع الهدايا على الاطفال في الشارع.

ونشرت حلا الترك مقطع فيديو، على انستغرام، ظهرت فيه وهي توزع الهدايا على السيارات المارة في الشارع وعلقت كاتبة: “سُعدت بمشاركتي اليوم مع (بَست السعادة) لتوزيع الهدايا على أطفال البحرين بمناسبة القرقاعون بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة .الله يحفظ البحرين حكومةً وشعباً .بحرينية وافتخر ”.

يذكر ان يوم القرقيعان أو قرقاعون في البحرين أو قرنقعوه في قطر أو القرنقشوه في عمان، هو تقليد سنوي ومناسبة دينية يُحتفل بها في معظم بلدان الخليج العربي إضافةً إلى العراق وغيرها من الدول الإسلامية بمنتصف شهري رمضان وشعبان خلال ليالي 13 و14 و15 من ذات الشهر.