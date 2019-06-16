شاهد.. حلا شيحا مع تستمتع بوقتها مع اولادها!

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة بمجموعة من الصور الجديدة والتي ظهرت من خلالها مع أبنائها، وهي تقضي معهم وقتا ترفيهيا في أحد الأماكن العامة.

وعلقت حلا شيحا على الصور قائلة: “من أجمل الأوقات، وسط زحمة الحياة نفرح ونفرحهم ونديهم من وقتنا وحبنا، لأننا الأهم والأحلى في حياتهم، ربنا يحفظهم وكل ولادنا”.

يذكر ان حلا شيحا ما زالت تتعرض للانتقاد من بعض متابعيها بسبب خلعلها الحجاب والتراجع عن الاعتزال حيث كتبت احداهن: “لو كان حقيقي ابنك وحبيبك ما كنتي فرقتيه عن والدو واخواتو مشان الفن الهابط رح يلموكي بس تكبري ورح تندمي يا حلا فوقي قبل ما يفوت الأوان”.

بدورها، ردت “حلا” عليها، “خليكي في حالك”، وطالب معجبوا حلا فنانتهم بألا تلتفت للكلام الهدام، ولا ترد على منتقديها.