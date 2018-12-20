شاهد.. حلا شيحة بأول جلسة تصوير بعد خلع الحجاب

حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركة جمهورها صور أول جلسة تصوير خضعت لها بعد قرار خلع الحجاب، حيث أطلت بفستان سهرة من اللون العاجي وشال من ذات الدرجة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أول جلسة تصوير لحلا بعد عودتها لعالم الفن، التي أطلت فيها بفستان رائع، فجاء من اللون العاجي المطرز بالكامل مع وجود ذيل قصير.

ويبدو أن حلا شيحة رغبت في تفادي الانتقادات التي من الممكن أن توجه لها بسبب إطلالتها في أول جلسة تصوير، فحرصت على وضع الشال في جميع الصور التي تم تداولها.

وزينت حلا شيحة إطلالتها بمجوهرات ماسية من قرط وخاتم، مع زم شعرها وترك الغرة منسدلة لتمنحها إطلالة مليئة بالحيوية.

يذكر أن حلا شيحة اتخذت قرارا منذ فترة بخلع الحجاب، كما قررت العودة إلى مجال الفن مرة أخرى.