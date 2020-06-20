اعترفت الفنانة المصرية حلا شيحة بندمها على خضوعها مؤخرًا لعملية تجميل في خدودها والتي تسببت في تغير كبير بملامح وجهها.

وقالت حلا شيحة، خلال لقائها في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي”، ردا على سؤال “هي كانت غلطة انا عمري ما بحب اعمل حاجة في وجهي بحب وجهي يكون طبيعي زي ما هو”.



وتابعت حلا شيحة: “كانت لحظة جنان كنت عايز اجرب الاحساس ده عامل ازاي وعايزة اغير شوية وعايزة اشوف شكي بطريقة مختلفة بس لما عملته انا كمان اتضايقت حسيت انا مش الشخصية دي”.

من ناحية اخرى، دافعت حلا شيحة عن خلعها الحجاب قائلة أن لكل شخص مطلق الحرية، والدين ليس باللبس فالدين جوهر وأقول لمن ينتقدني: هل هذا الانتقاد هو ما أمرنا به الدين؟ فللأسف الناس أصبحت تدخل فى نوايانا وأنا أريد أن أوضح أن الفن جميل ورسالة ويطرح قضايا مهمة، وهناك بعض المتدينين الذين يصدرون أحكاما على الناس من خلال مظهرهم ونسوا أن العلاقة بالله هي علاقة خاصة ؛ وأضافت لم أصرح يوما بأن الفن حرام كما أدعى البعض.