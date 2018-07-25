شاهد حليمة بولند بطلة أزمة جديدة برغم ابتعادها عن الفن وانشغالها بالزواج.. وترد بقوه

عبرت النجمة المعتزلة حليمة بولند عن غضبها من الشائعات والأقاويل المتضاربة التي أحاطت مسألة ظهورها كضيفة في مهرجان “ديار العز” بعد أسابيع قليلة من إعلانها خبر اعتزالها بعد زواجها.

وأطلت حليمة بولند عبر حسابها على “سناب شات”، لتؤكد حضورها للمهرجان بدعوى من مسؤوليه، كما نشرت صورة من الرسائل المتبادلة بينهما وبين إدارة مهرجان “ديار العز” في الباحة في السعودية.

وبرغم انتشار تقارير تنفي وجودها في المهرجان، إلا أن النجمة الكويتية أكدت أنها حضرت بالفعل فعاليات المهرجان وتلقت المقابل المادي من الإدارة المسؤولة، مؤكدة أن انتشار خبر امتناعها عن الحضور كان الغرض منه الحفاظ على حياتها حتى لا يتجمهر الحاضرين حولها ويتسببوا في إيذائها بشكل غير مقصود.



كلمات حليمة بولند جاءت مناقضة تماماً لتصريح إدارة مهرجان “الباحة” عبر حسابها الرسمي على “سناب شات” من أنها رفضت استقدام النجمة الكويتية للمهرجان، وهو ما دفع الأخيرة للرد لتوضيح الأمور لمحبيها.