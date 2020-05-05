استضافت الاعلامية الكويتية فجر السعيد مواطنتها الاعلامية حليمة بولند في لقاء من منزلها وذلك في سهرة تلفزيونية على قناة سكوب.

وتحدثت حليمة بولند في اللقاء عن تجربتها في الهند حيث كشفت انها كانت تضع بول البقر على شعرها مع مكونات اخرى للعناية به.

من ناحية أخرى، نصحت حليمة بولند المشاهدين بالمواظبة على الصلاة، قائلة انها تعلم ان مواقع التواصل الاجتماعي ستأخذ كلامها من باب السخرية وتابعت “طول ما انا كل يوم اصلي واحط جبهتي على السجادة واسجد اقول حتى لو الله تولاني واخذ امانته وانا بخير” واضافت “الصلاة راحة يجهلها تاركو الصلاة”.