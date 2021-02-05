نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند​ مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي عبرت من خلاله عن فرحتها بالمشاركة بالفعاليات من جديد.

وظهرت حليمة بولند، في الفيديو، وهي تخرج من السيارة محاطة برجال الأمن متوجهة الى حضور عرض أزياء. معربة عن سعادتها بعودة الحياة إلى مجاريها وبإقامة الفعاليات المختلفة مجدداً.

وقالت حليمة بولند: “اهلا وسهلا بالبادي غارديا مستأنسة ان الحياة بدأت برجع لطبيعتها مع كامل الاحتفاظ بالاشتراكات الاحترازية الصحية وكلنا لابسين كمامات لكن اليوم فاشن مميز ان شاء الله”.

وقد أثار الفيديو تفاعلا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انه جاء قبيل اتخاذا الكويت اجراءات وقائية جديدة حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “ليتها ظلت بالبيت ” و “

طول عمرها نحس ”.

يذكر أن الكويت اتخذت مؤخرا قرارات وقائية جديدة في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ يضرب بموجته الثانية إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة فجرا من اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.