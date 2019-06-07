شاهد.. حليمة بولند وبناتها في طائرة خاصة احتفالا بعيد ميلاد كاميليا!

فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، متابيها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مع ابنتيها مريم وكاميليا بزي موحد حلال إحدى الرحلات بطائرة خاصة.

ونشرت حليمة بولند عبر حسابها على إنستغرام صورة لها مع ابنتيها وهن يرتدين فساتين مزركشة باللونين الأبيض والأحمر والفاتح بمبي على درج طائرة في مطار آل مكتوم الدولي.

وعلقت حليمة بولند على هذه الصورة قائلة: “أنا مع بناتي الرائعين في رحلة على طائرة خاصة، الاحتفال بعيد الميلاد الرابع لملاكي الصغير كاميليا التوجه نحو وجهتنا المفضلة”.

فيما ظهرت حليمة بولند مع ابنتيها في صورتين اخرتين من داخل الطائرة.

وعلقت حليمة بولند على احدى هذه الصور بالقول: “عيد ميلاد كاميليا (ماشاءالله اربع سنوات فديتها) وهديتها هذه الرحله الى بلدتها المفضله”.

وكانت حليمة بولند قد كشفت خلال استضافتها في برنامج ”شيخ الحارة“، في مقطع فيديو مسرب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصدر ثروتها الضخمة، هي الإعلانات وكل أثاث منزلها هو من الإعلانات، وأن أصحاب الشركات يدفعون لها المال لكي تظهر في إعلاناتهم بحسب قولها.