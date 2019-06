شاهد.. حليمة بولند وبناتها في طائرة خاصة احتفالا بعيد ميلاد كاميليا!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Me with my lovely daughters on a Private Jet trip .. Celebrating the 4th birthday 🎂 for my little angel Camelia.. heading to her favorite destination 😍 Photo by : @senior_kw 📸 Location: Al Maktoum International Airport 🛫