تصدر مسلسل “المداح” الذي يلعب بطولته حمادة هلال الترند رقم واحد في مصر بعد عرض الحلقة الأولى منه، وشارك حمادة الخبر على صفحته على انستغرام وعلق عليه: “يا رب لك الحمد والشكر بإذن الله تكمل على خير ونجاح كبير ومختلف”.

كما شارك بوست آخر يشير فيه إلى أن هاشتاغ #مسلسل_المداح الأكثر تداولاً في مصر على تويتر، وعلق على البوست: “اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، بسم الله مشاء الله اليوم الثاني #مسلسل_المداح ترند على تويتر بعد عرض الحلقة الأولى”.

وكانت قد شهدت الحلقة الاولى من مسلسل المداح عددا من المشاهد القوية خاصة مشهد استخراج الجن.

وشهد المشهد الأول فى المسلسل، استخراج حمادة هلال الذي يجسد دور الشيخ “صابر”، الجن من جسد عروسة ليلة زفافها، ويعلن عن من دبر لها هذا العمل.

وهنأت سوزان نجم الدين حمادة وكتبت: “ألف مبروك تستاهل كل النجاح”.

بدوره علق خالد خفاجة أحد نجوم العمل كاتبا على بوست حمادة وكتب: “عليه أفضل الصلاة والسلام، فنان عالمي والله”، وتمنت نسرين طافش التوفيق لحمادة هلال ولكل فريق العمل بما أنها إحدى نجماته وذلك بعد تصدره الترند.