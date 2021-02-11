نشر الفنان المصري ” حمادة هلال ” صورة قديمة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من مرحلة الطفولة .

وظهر حمادة هلال في الصورة التي جاءت بالأبيض والأسود وهو طفلا في المرحلة الابتدائية كما أشار في تعليقه عليها كاشفا عن ذكريات ومواقف له في هذه المرحلة .

فكتب قائلا : ” أيام ‏الابتدائية وكيس الكشري مع رغيف العيش والوقوف عند باب مدرسة البنات والجري من بواب المدرسة ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير والذين انقسموا في تعليقاتهم إلى فريقين .. الأول يرى أن شكله لم يتغير كثيرا ومال زال يحتفظ بملامحه البريئة والفريق الآخر يرى أن شكله قد تغير تماما مقارنة بالوقت الحالي .

فجاءت التعليقات مثل : ” مش شبهك خالص عرفت إن إنت من الكلام ” و ” مفيش شبه خالص مين دا ” و ” زيّ ما أنت ما تغيرتش خالص ” و ” اتغير شكلك خالص ” و ” كنت قمر يا حمادة ” .