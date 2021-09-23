تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية حورية فرغلي وهي ترقص على أنغام أغنية “حتة تانية” لروبي من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “أيام وبنعيشها”.

وظهرت حورية وهي تمايل ترقص في غرفتها أثناء وضع الماكياج لشخصيتها في المسلسل على “حتة تانية”،

وكانت حورية فرغلي أعلنت أنها تصور مسلسلا تلفزيونيا جديدا بعنوان “أيام وبنعيشها”، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ويشاركها بطولته شيرى عادل وسلوى خطاب ورياض الخولي، وتدور أحداثه في 50 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة،

ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيرى عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم.

وكان آخر ظهور لحورية فرغلي أثناء حضورها للدورة العشرين من حفل الموريكس دور في لبنان وأدلت بتصريحات لقناة “الجديد” اللبنانية تحدثت فيها عن اللحظات الصعبة التي عاشتها بسبب أزمتها الصحية، وتطورات رحلتها العلاجية بأمريكا، وجديد أعمالها الفنية.

وقالت حورية فرغلي إن العملية التجميلية الأخيرة التي كان من المفترض أن تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتجريها في أغسطس الماضي قد قامت بتأجيلها بسبب تصويرها لعمل فني جديد.