منع الفنان المصري خالد النبوي مواطنه الفنان القدير رشوان توفيق، من المشاركة في تشييع جثمان الراحل عزت العلايلي، والذي ووري الثرى عصر أمس، بمدافن الأسرة بعد أن وافته المنية صباح الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان رشوان توفيق وهو ينزل من سيارته للمشاركة في تشييع الجنازة، ليفاجأ بخالد النبوي الذي استقبله بحفاوة وقام وحضنه مطمئنا على صحته وأثناء ذلك حاول رشوان توفيق تركه لحضور الجنازة ولكن الأخير رفض ذلك وظل ممسكا به، خصوصاً وأن الحالة الصحية لتوفيق غير مستقرة وسبق وأن تعرض لأزمة خطيرة منذ فترة.

وقال خالد النبوي في الفيديو: “لا مش هتروح في حتة إحنا هنرجع حالا على البيت وأنا اللي هوصلك حالا، صحتك تعبانة وعشان الكورونا”، ليستجيب رشوان توفيق له ويستقل معه سيارته الخاصة.

وشارك العديد من نجوم الفن ومحبي الفنان المصري الراحل عزت العلايلي، في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في ساحة مسجد “المرة” في مدينة السادس من أكتوبر في القاهرة.

وحضر صلاة الجنازة وتشييع الجثمان عدد من المسؤولين والفنانين، بينهم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، التي حرصت على مواساة ابنه الكاتب محمود العلايلي وكذلك ابنته.

وحرص على الحضور أيضا كل من أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وخالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات في مصر ومحمد الصاوي، وإلهام شاهين ولبلبة ودلال عبد العزيز وخالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي محمد الغيطي.