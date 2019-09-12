شاهد .. خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون لعام 2019

احتفل الفنان المصري ” تامر عاشور ” بخطوبته على ” دارين حلمي ” مرشحة مصر في مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لعام 2019 بعد قصة حب كبيرة .

وتمت الخطبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط .

ومن المقرر إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب .. وسوف يتم الإعلان عن موعده خلال الفترة المقبلة .

كما نشر تامر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة تجمعه بخطيبته ” دارين حلمي ” مؤكدا خبر خطوبتهما .

وكتب في تعليقه على الصورة موجها إليها رسالة يعبر بها عن حبه وسعادته بوجودها معه قائلا : ” مش هذوق في الكلام وأقول قصة حب كبيرة .. أنا عرفت دارين من فترة قريبة وهأقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة .. وهقول إني بحبها قدام كل الناس وأتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة ” .

ونشرت دارين الصورة نفسها عبر حسابها على ” إنستجرام ” وكتبت : ” عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي .. إنت أجمل حلم حلمته وحققته .. معنديش أحلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة ومبسوطة إنك غيرتني .. بحبك يا تامر يا أجمل صدفة في حياتي كلها ” .