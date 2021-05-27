أعلنت المطربة العراقية رحمة رياض منذ قليل خطوبتها إلى عارض الأزياء والممثل الأميركي من أصول عراقية ألكسندر علوم.



ونشرت رياض صورة جمعتها بعلوم عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، معلقة بقولها: “باركولي”.





ونشر العريس بدوره صورة جمعته بخطيبته قائلا: “وعد مني وعد واخذتها باركولي”.





يذكر أن رياض شاركت أخيرا في لجنة تحكيم برنامج “محبوب العراق” – “عراق ايدول” في موسمه الأول.

https://www.instagram.com/rahmariadh/



كذلك برز اسم الممثل الأميركي العراقي ألكسندر علوم بشكل كبير في شهر رمضان 2021 بعد عرض مسلسل “أم بديلة” الذي قام ببطولته إلى جانب عددٍ من نجوم لبنان والعراق.

ألكسندر علوم بدأ حياته الفنية كعارض أزياء في الولايات المتحدة الأميركية وشارك في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم، قبل أن يجد طريقه إلى عالم التمثيل.