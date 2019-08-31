شاهد .. خطوبة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة

نشرت الممثلة المصرية ” ولاء الشريف ” عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام صورة لها مع الممثل الشاب ” ماجد الشرقاوي ” في إعلان عن خطبتهما .

وتمت الخطبة في جو عائلي حيث حرصت ولاء على إتمامها بحضور العائلة والأصدقاء المقربين فقط .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” اتخطبت .. الحمد لله ” .

ليتفاعل عددا كبيرا من المتابعين ونجوم الفن على الصورة بالتعليقات مهنئين ولاء على الخطبة مثل الفنان سيد رجب وأسماء شريف منير وكارولين عزمي ونجلاء بدر وآيتن عامر وأيمان سلامة .

يذكر أن ولاء الشريف اشتهرت بدور ” زينة ” الذي قدمته في مسلسل ” أبو العروسة ” في جزأيه الأول والثاني والتي شاركت في بطولته مع كلا من سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح ورانيا فريد شوقي ومحمود حجازي .

كما شاركت مؤخرا في فيلم ” الفيل الأزرق 2 ” .. وعدد من الأعمال الدرامية مثل : ” كارمن ” و ” فكرة بمليون جنيه ” و ” الأب الروحي ” بجزأيه . “

بينما ظهر ماجد الشرقاوي مؤخرا ضمن نجوم فيلم ” خيال مآتة ” مع النجم أحمد حلمي .. كما شارك في مسلسل ” حلاوة الدنيا ” مع ظافر العابدين وهند صبري .. وشارك أيضا في عدد من الأعمال الهامة مثل ” العهد ” و” البيوت أسرار ” و” نوايا بريئة ” و ” أهو ده اللي صار ” .