شاركت الفنانة الكويتية هنادي الكندري متابعاتها بوصفتها المفضلة لتقوية الشعر والتي تقوي البصيلات وتملئ الفراغات في الرأس وتمنح الشعر اللمعان والمظهر الصحي.

فقد ظهرت هنادي الكندري بمقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا تحدثت فيه عن الخلطة المفضلة لشعرها قالت فيه “خلطة ماي العيش مكسرة الدنيا” وتابعت ضاحكة “الكل يسأل عن الخلطة وصارت باسمي خلطة ماي العيش خلطة هنادي الكندري”.

وتعمتد مكونات هذه الخلطة على: كوب من الأرز “العيش”، 4 اكواب من المياه، بصلة كبيرة، رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

يتم تقطيع البصلة الى أربعة شرائح، وتوضع مع الماء والأرز على نار هادئة الى درجة الغليان. بعدها، يترك المزيج ليبرد ويصفى ليتم استخدام مائه على الشعر بشكل يومي وخاصة على الجذور مع التدليك الخفيف، ثم يترك لفترة ساعة ويشطف الشعر بعدها بالبلسم.