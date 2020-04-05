شاهد.. دانا حمدان في وصلة رقص ومصطفى حجاج يتغزل بها!

نشر الفنان المصري مصطفى حجاج، مقطع فيديو للفنانة ميس حمدان ظهرت فيه وهي تقدم وصلة رقص على اغنيته “اه يا حنان” من داخل منزلها.

وكتب مصطفى حجاج متغزلا بدانا حمدان قائلاً “انا حبيت حنان أوي، اه يا حنان”.

على جانب اخر، تنشط دانا حمدان، في هذه الفترة، على تطبيق “تيك توك” وكان اخر ما نشرته مقطع فيديو جسدت فيه دور نبيلة عبيد في فيلم “الراقصة والسياسي” حيث ظهرت وهي تقول: “ان سونيا سليم الرقاصة يا خالد به مدكور لسه الكرت بتاعك عندي شايلاه مع مجوهراتي في الخزنة اي نعم بتوع السياسة مكارين ولكن ربنا يكفيك شر مكر العوالم”.

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