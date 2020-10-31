نشرت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش مقطع فيديو جديد عبر حسابها بتطبيق سناب شات ظهرت فيه تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها. بينما لفت انتباه متابعيها طريقة احتفال دانة الطويرش والتي جاءت على طريقة صدام حسين.

فقد قلدت دانة الطويرش حركة رفع يد صدام حسين لتحية الآخرين فيما ضحكت صديقتها قائلة: “عاش صدام”.

يشار إلى أن دانة الطويرش تعرف عن نفسها على حسابها بموقع تبادل الصور العالمي انستقرام بانها نصف كويتية ونصف عراقية.

وانتقد البعض هذه الطريقة حيث اعتبروا أن دانة الطويرش تتعمد إثارة الجدل بتصرفاتها ثم تعبر عن غضبها بعد أن تتعرض لانتقادات.