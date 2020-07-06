شاركت اللبنانية دانيلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الاسباني سيسك فابريغاس، مقاطع فيديو جديدة من اجازتها التي تقضيها على احد الشواطىء.

وظهرت دانيلا سمعان في احد هذه الفيديوهات وهي ترقص على الطاولة بتنورة قصيرة على انغام اغنية “حبيبي يا نور العين” للفنان المصري عمرو دياب.

كما نشرت دانييلا صورة لها مع زوجها سيسك فابريغاس وابنتها الصغرى كابري وعلقت كاتبة: “الحب كله كابري”.

يذكر ان دانييلا سمعان لديها ثلاثة أطفال من فابريغاس هم ليوناردو، ليا وكابري وولدان من زواجها الاول من اللبناني ايلي تكتوك هما جوزيف وماريا.