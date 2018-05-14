شاهد.. دانييلا رحمة تلفت الأنظار بأناقتها في مهرجان كان

سافرت مساء الجمعة الماضية، الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ​دانييلا رحمة​ إلى فرنسا لتشارك في فعاليات مهرجان كان السينمائي، إلى جانب عدد كبير من نجمات العالم وممثلات الماركة العالمية اللواتي اجتمعن هناك إلى جانب عدد كبير من نجوم العالم.

دانييلا أطلت بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد ولفتت الأنظار بأناقتها وحضورها، وكانت التقت على هامش المهرجان بالممثلة العالمية هيلين ميران، والهندية أيشواريا راي وبشخصيات عدّة.

هذا وتعود اليوم دانييلا إلى بيروت لتستكمل تصوير مسلسلها الرمضانيّ (تانغو) الذي تتشارك فيه البطولة مع باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني وعدد من نجوم الدراما اللبنانية والعربية.