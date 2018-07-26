شاهد.. دانييلا سمعان وسيسك فابريغاس يرقصان على اغنية عمرو دياب في زفافهما مع ميسي وزوجته

إحتفل اللاعب الاسباني ​سيسك فابريغاس​ بزواجه من اللبنانية الجميلة ​دانييلا سمعان​ في حفلة زفافهما الثانية مع الاصحاب والاصدقاء منهم اللاعب الارجنتيني ميسي وزوجته، سواريز وزوجته وغيرهم من اللاعبين، إضافة الى الفنانة اليسا وهي صديقة مقربة من الثنائي.



ونشرت أنطونيلا زوجة اللاعب ميسي فيديو للعروس والمدعوين وهم يرقصون على اغنية “حبيبي ولا باله” للفنان المصري ​عمرو دياب​. وانتشر الفيديو بشكل كبير، اذ علق المتابعون على تمسّك دانييلا بأصولها العربية واللبنانية، خصوصاً حتى في زفافها الذي يضم نجوما من كل بلدان العالم.









