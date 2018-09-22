شاهد.. درة مع كلب bulldog في الجونة

ظهرت الفنانة التونسية وهي تتجول حاملة كلب bulldog في مدينة الجونة، وذلك على هامش حضورها فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت الإعلامي بوسي شلبي، فيديو أثناء مداعبة «درة» لكلبها، حيث قالت الفنانة: «الكلب عنده شوية تجاعيد بس هو حلو كده.. وأنا مبسوطة بمهرجان الجونة السينمائي».

يذكر أن حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، أقيم الخميس الماضي، والذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، بهدف توفير فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج المشروعات السينمائية.