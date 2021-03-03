تساءلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن سبب الشهرة الكبيرة التي تحظى فيها الفرق الغنائية الكورية في العالم العربي خاصة فرقة BTS.

وظهرت الدكتورة خلود في مقطع فيديو مع زوجها وهي تقول “ليش كل المراهقين كبار صغار يحبوهم وواحدة قالت لي في رسالة هم يقدمونها من خلال فرقتهم ومسيرتهم”.

وتساءلت خلود “أنا ابغي اعرف شو المحتوى الذي يقدمونها فالحين الارميز يقولولي شنو رسالتهم”.

ثم قالت خلود لزوجها “تدري كم عندهم في انستغرم 47 مليون واللايكات اثنين مليار” وتابعت “لازم اغني كوري”.

يذكر أن فرقة BTS كانت قد تصدرت البحث في السعودية، بعد أن تأكيد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أن الفرقة الكورية سوف تشارك في حفلات موسم الرياض، بعد تحسن الأوضاع وتراجع موجة فيروس (كورونا) وعودة حركة السفر والطيران.

وجاءت موافقة رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ردا على أحد المتابعين الذي طالبه بمشاركة فرقة (BTS) خلال موسم الرياض، وذلك بعد نجاح حفل العام الماضي

اي فرقه كوريه تتمنى حضور حفله لها ؟ رايكم يهمني — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 1, 2021

. وأطلق المستشار تركي آل الشيخ استفتاء عبر حسابه على (تويتر) لاختيار الفرقة التي يرغب الجمهور بحضورها إلى السعودية وشهد الاستفتاء منافسة قوية بين (BTS) و (BlackPink) حتى أن الأخيرة تقدمت لبضع ساعات إلا أن (BTS) عادت إلى الصدارة من جديد بفارق صغير جداً لتشتد المنافسة بعد مشاركة ما يقارب 2 مليون شخص. في حين أن البعض طلب من المستشار تركي آل الشيخ حضور أكثر من فرقة كورية لتقديم حفلات في السعودية، لأن جمهور الـ (K-pop) كبير جداً، ويتمتعون بأذواق متنوعة ومختلفة ولن يكفي حفل واحد لفرقة واحدة منهم. في سياق سابق تصدرت فرقة (BTS) قائمة المطربين الأكثر شهرة حول العالم، حيث تفقوا بذلك على عدد من أكبر المغنين في العالم منهم أريانا غراندي، وجاستن بيبر وبذلك يكون تصدر فرقة (BTS) للعام الرابع على التوالي خاصة في أمريكا.