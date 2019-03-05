شاهد… دكتورة خلود تنشر فيديو جديد لتوائمها الثلاثة واجواء الاستقبال!

نشرت الدكتورة خلود فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام ظهر في كل من زوجها امين وتوائمها الثلاثة على انغام أغنية “كأنه هيدي الأحاسيس” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

وعلقت دكتورة خلود على الفيديو قائلة: “مادري انا صايره حساسه و الا اهو فعلا فيه احساس قوي وتابعت “شكرا لكم جميعا على حبكم 🙏💙شكرا لكل اللي فرحوا فينا 🙏💙ربي يسعدكم . .

و شكر كبير لكل اللي تعبووووووا و سهرتوووو و صممولي استقبالي 🙏💙””.

وكانت الدكتورة خلود قد اقامت استقبالا بمناسبة انجابها ثلاثة توائم حضره عدد كبير من النجوم.

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يذكر ان خلود انجبت 3 توائم، أنثيان وذكرًا واصبح لديها اربعة اطفال هم خلود وخالد وليان وليليان.