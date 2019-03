شاهد… دكتورة خلود تنشر فيديو جديد لتوائمها الثلاثة واجواء الاستقبال!

View this post on Instagram

. الفيديو يبجي 💔 . مادري انا صايره حساسه و الا اهو فعلا فيه احساس قوي 😭 . . . شكرا لكم جميعا على حبكم 🙏💙شكرا لكل اللي فرحوا فينا 🙏💙ربي يسعدكم . . و شكر كبير لكل اللي تعبووووووا و سهرتوووو و صممولي استقبالي 🙏💙 . . الادارة و التنسيق الملكي برعاية @mh.signature . . ابداع التصوير @pdlens_kw . . التعطير و التبخير و التوزيعات شركة سراي @q8saray . . تنسيق الزهور للاستقبال شركة فلاورد @flowardco . . اعداء الكيكة الملكية تتناسب مع الثيم الملكي و السويت الذي يحمل. . الشكل الملكي شركة اوبرا @opera_kuwait . . اعداد السويت الكامل لضيوف الاستقبال @sweetncup . شركة الضيافة للاستقبال @tachekw . . السوشي اللذيذ من توتا سوشي @tuta_sushi . . . . . . مستشفى السيف @alseef_hospital1