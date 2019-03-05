شاهد… دكتورة خلود تنشر فيديو جديد لتوائمها الثلاثة واجواء الاستقبال!

نشرت الدكتورة خلود فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام ظهر في كل من زوجها امين وتوائمها الثلاثة على انغام أغنية “كأنه هيدي الأحاسيس” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.
وعلقت دكتورة خلود على الفيديو قائلة: “مادري انا صايره حساسه و الا اهو فعلا فيه احساس قوي وتابعت “شكرا لكم جميعا على حبكم 🙏💙شكرا لكل اللي فرحوا فينا 🙏💙ربي يسعدكم . .
و شكر كبير لكل اللي تعبووووووا و سهرتوووو و صممولي استقبالي 🙏💙””.
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. الفيديو يبجي 💔 . مادري انا صايره حساسه و الا اهو فعلا فيه احساس قوي 😭 . . . شكرا لكم جميعا على حبكم 🙏💙شكرا لكل اللي فرحوا فينا 🙏💙ربي يسعدكم . . و شكر كبير لكل اللي تعبووووووا و سهرتوووو و صممولي استقبالي 🙏💙 . . الادارة و التنسيق الملكي برعاية @mh.signature . . ابداع التصوير @pdlens_kw . . التعطير و التبخير و التوزيعات شركة سراي @q8saray . . تنسيق الزهور للاستقبال شركة فلاورد @flowardco . . اعداء الكيكة الملكية تتناسب مع الثيم الملكي و السويت الذي يحمل. . الشكل الملكي شركة اوبرا @opera_kuwait . . اعداد السويت الكامل لضيوف الاستقبال @sweetncup . شركة الضيافة للاستقبال @tachekw . . السوشي اللذيذ من توتا سوشي @tuta_sushi . . . . . . مستشفى السيف @alseef_hospital1
وكانت الدكتورة خلود قد اقامت استقبالا بمناسبة انجابها ثلاثة توائم حضره عدد كبير من النجوم.
يذكر ان خلود انجبت 3 توائم، أنثيان وذكرًا واصبح لديها اربعة اطفال هم خلود وخالد وليان وليليان.