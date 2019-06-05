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دكتورة خلود مع توائمها الثلاثة في العيد

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الدكتورة خلود مع عائلتها

الدكتورة خلود مع عائلتها

نشرت الفاشينيستا الكويتية مجموعة صور جديدة لها ولعائلتها وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وظهرت الدكتورة خلود مع زوجها وتوائمها الثلاثة وعلقت قائلة: “وما العيدُ الا وطنٌ حدوده عائلتي دُمتم لي عيداً كل عام”.

واضافت خلود “اول عيد مع التوائم خالد و ليان و ليليان ربي يحميهم و يحمي عيالكم يارب و يديم عليكم الحب و الخير”.

وكانت خلود قد أثارت الجدل بعد استلامها سيارة رولز رويس مميزة كونها الوحيدة من نوعها في العالم كما قالت.

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. وما العيدُ الا وطنٌ حدوده عائلتي دُمتم لي عيداً كل عام💙🙏 . . ماشاءالله 💙 . اول عيد مع التوائم خالد و ليان و ليليان ربي يحميهم و يحمي عيالكم يارب و يديم عليكم الحب و الخير 🙏 . 💙🎀💗🍧 . جم حصلتو عيادي ؟ . و حم مره عديتو عياديكم قولوا الصج😂 . لما كنت صغيرة كل ما احد يعطيني عيديه ارجع اعيد كل عياديي من اول 😂 فشلت امي مسكينه اخر شي قصت علي قالتلي اذا عديتي العيادي راح ينقصون 😂 ما صرت اعدهم و كل ما اشوف اليهال اللي احبهم يعدون عياديهم اقولهم لا تعدون راح ينقصون .. و اذا يهال ما احبهم اقولهم عدو عياديكم😂😂😂عشان ينقصون . . #خلود_الصغيرة #دكتورة_خلود #خلود_امين

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