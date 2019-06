دكتورة خلود مع توائمها الثلاثة في العيد

View this post on Instagram

. وما العيدُ الا وطنٌ حدوده عائلتي دُمتم لي عيداً كل عام💙🙏 . . ماشاءالله 💙 . اول عيد مع التوائم خالد و ليان و ليليان ربي يحميهم و يحمي عيالكم يارب و يديم عليكم الحب و الخير 🙏 . 💙🎀💗🍧 . جم حصلتو عيادي ؟ . و حم مره عديتو عياديكم قولوا الصج😂 . لما كنت صغيرة كل ما احد يعطيني عيديه ارجع اعيد كل عياديي من اول 😂 فشلت امي مسكينه اخر شي قصت علي قالتلي اذا عديتي العيادي راح ينقصون 😂 ما صرت اعدهم و كل ما اشوف اليهال اللي احبهم يعدون عياديهم اقولهم لا تعدون راح ينقصون .. و اذا يهال ما احبهم اقولهم عدو عياديكم😂😂😂عشان ينقصون . . #خلود_الصغيرة #دكتورة_خلود #خلود_امين