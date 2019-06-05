دكتورة خلود مع توائمها الثلاثة في العيد

نشرت الفاشينيستا الكويتية مجموعة صور جديدة لها ولعائلتها وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وظهرت الدكتورة خلود مع زوجها وتوائمها الثلاثة وعلقت قائلة: “وما العيدُ الا وطنٌ حدوده عائلتي دُمتم لي عيداً كل عام”.

واضافت خلود “اول عيد مع التوائم خالد و ليان و ليليان ربي يحميهم و يحمي عيالكم يارب و يديم عليكم الحب و الخير”.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وكانت خلود قد أثارت الجدل بعد استلامها سيارة رولز رويس مميزة كونها الوحيدة من نوعها في العالم كما قالت.