أقيمت منذ قليل جنازة الكاتب المصري الراحل ” وحيد حامد ” من ساحة مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عقب صلاة الظهر والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز ال 76 عاما .

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على توديع وحيد حامد جاء من بينهم لبلبة وإلهام شاهين اللتان لم تتمالكا دموعهما حزنا على وفاته وأيضا الكاتب بشير الديك الذي ظهر منهارا أثناء الجنازة .

ومن بين الفنانين أيضا الذين شاركوا في مراسم الجنازة : منى زكي وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي وأشرف زكي وعزت العلايلي والإعلامي محمود سعد والمخرج شريف عرفة ووزيرة الثقافة ” إيناس عبد الدايم ” وغيرهم .

يذكر أن الكاتب الكبير وحيد حامد كان قد تعرض لوعكة صحية مؤخرا نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات وتدهورت حالتة الصحية حيث كان يعاني من مشاكل في القلب والرئة وتدهور في وظائف الكبد حتى وافته المنية اليوم السبت .