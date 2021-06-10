تحرص الفنانة المغربية دنيا بطمة على التواصل مع متابعيها من خلال الصور والفيديوهات الجديدة لها والتي تشرها بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث ظهور لها، أطلت دنيا بطمة بقفطان احمر اللون مع شقيقتها ابتسام وزوجها فؤاد قبيبو وعلقت كاتبة “يوم مع الاحباب داز نهار زوين بحالكم اروع سربرااايز ”.

وتابعت “تحية لكل فانزاتي لي دائما فرحانين بينا وبوسه كبيييره من المغرب لاروع فانز مغاربه بشمال اسبانيا ”.

كما ظهرت دنيا بطمة في مقطع فيديو هي ترقص مع شقيقتها ابتسام على انغام الاغاني المغربية.

وقد اثارت اطلالة دنيا بطمة الجديدة دهشة متابعيها بسبب التغير الكبير في ملامحها حيث كتب احدهم “الوجه فلر وابو ابيض والشعر كله وصلات” وقال اخر “مافي اي شي فيها طبيعي ”.

أما على الصعيد الفني، فتستعد الفنانة دنيا بطمة، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة والتي تحمل اسم “حب المصالح” وهي من إنتاج وتوزيع زوجها ومدير أعمالها محمد الترك. و كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في مراكش.