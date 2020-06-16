شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها بمقطع فيديو لاحتفالها مع زوجها المنتج محمد الترك بعيد ميلاد ابنتيهما غزل التي اتمت عامها الثالث.

فقد نشرت دنيا بطمة مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنتها غزل اثناء احتفالهما فيما كان محمد الترك يغني “هابي بيرثداي”.

وعلقت دنيا بطمة على الفيديو كاتبة: “الله عطاني اول واجمل فرحة احلى بنوته الله يحميها واليوم كملت ثلاث سنوات ان شاء الله العمر كله ونشوفك في اعلى المراتب يا رب كل عائلتك تحبك وكلنا نفتخر بشخصيتك وجمالك وخفة دمك يا عمري”.

كما نشرت دنيا بطمة نفس الفيديو على حساب ابنتها غزل على انستغرام وعلقت كاتبة: “

شكرا بابا شكرا ماما على المفاجأة فرحتوني بيوم عيد ميلادي الله لا يحرمني منكم ،اليوم كلمت الثلاث سنوات ان شاء الله ارفع راسكم دائما احبكم كلكم شكرا لكل من باركلي بعيد ميلادي love u all ”.