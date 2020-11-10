استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة رشاقتها بعد شهر واحد من ولادة ابنتها الثانية والتي اطلقت عليها اسم ليلى روز.

فقد نشرت دنيابطمة محموعة فيديوهات قصيرة جديدة لها ظهرت فيها ببنطال جلدي اسود ضيق وعلقت كاتبة: “استرجعت رشاقتي في أقل من شهر”.

وكانت ​دنيا بطمة قد إستقبلت​ ابنتها الثانية منذ حوالي الشهر وكشفت على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، اختيارها اسم “ليلى روز” لإبنتها تيمناً بإسم والدتها ليلى أتاسي، وكتبت :”الحمد لله عسلامتي اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها اسمها lailarose /ليلى روز على اسم الغالية أمي الحمد لله عسلامتك حبيية مامي”.

على الصعيد الفني، طرحت دنيا بطمة مؤخرا أغنية جديدة تحت عنوان “الجمال السعودي”، وهي من كلمات منصور الشادي في الكلمات، والألحان لحمد الخضر، والتوزيع لسيروس وإيقاع سمير القطان، ومكس وماستر جاسم محمد، وإنتاج شركة الترك برودكشنز.