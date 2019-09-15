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شاهد.. دنيا بطمة عن علاقتها بـ حلا الترك: “الفتنة اشد من القتل”

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حلا الترك ودنيا بطمة

حلا الترك ودنيا بطمة

اكدت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تحسن علاقتها مع الفنانة حلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك.

وقالت دنيا بطمة، في لقاء على هامش مشاركتها في مهرجان الفضائيات العربية في مصر، ردا على سؤال علاقتها بـ حلا الترك: “الحمدلله بخير هي طول عمرها بخير ” وتابعت “الفتنة اشد من القتل والحمدلله الحياة جميلة”.

وعن علاقة حلا بشقيقتها غزل قالت دنيا بطمة “مستأنسة معاها وتحط احمر فسعيدة الحياة”.

وعن الانتقادات التي توجه لها بسبب ملابسها في بعض الأحيان وأشياء أخرى متعلقة بحياتها الخاصة، قالت: “لا أرد على تلك الانتقادات، هذه حياتي الخاصة، أتقبل النقد فيما يتعلق بالفن فقط”.

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