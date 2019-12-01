شاهد.. دنيا وايمي سمير غانم يغنيان “ملطشة القلوب” على طريقتهما!

نشرت الأختان دنيا وايمي سمير غانم عبر حسابيهما على موقع انستغرام، مقطع فيديو طريف.

وظهرت دنيا وايمي سمير غانم في الفيديو أثناء غنائهما لأغنية “ملطشة القلوب” للفنان مصطفى شوقي.

ورددت الفنانتان الشابتان جزء صغير من الأغنية هو: “يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب” بينما استخدما فلتر تظهران من خلاله مرتديتان قبعة شتوية حمراء.