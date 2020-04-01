شاهد.. دومينيك حوراني: “اذا جسمي سكسي ما فيني خبيه”!

ردت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني على الهجوم الذي تعرضت له اخيرا بسبب الفيديوهات التي تنشرها خلال فترة العزل المنزلي.

ودافعت دومينيك حوراني عن نفسها في فيديو، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة “انا بلبس كثير مزلط لاني بنت متحررة لأني بنت مثقفة ومتعلمة وعارفة مش اذا انا لبست اليوم مزلط يعني انا صرت بنت ما منيحة وما خص الحشمة والاخلاقيات”.

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وتابعت “ومش اذا انا بنت شكلي حلو وسكسي يعني انا دماغي فاضي لا فيي كون ذكية ومعلمة وبفهم وعميقة وحرباية بالدفاع عن حالي وقوية”.

واضافت دومينيك حوراني: “اذا جسمي سكسي ما فيني خبيه ولو كنت قد البقرة ومقرفة او تضاريسي مش لابقة مع بعض ما كنتوا حكيتوا حتى لو كنت شالحة ومزلطة”.