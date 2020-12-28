نشرت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحيائها لأحد الحفلات .

وظهرت ديانا كرزون في مقاطع الفيديو وهي مرتدية القفطان المغربي الطويل وكتبت في تعليقها عليها : ” أفراح أحد العوائل الكريمة ” .

ولكن ما لفت الأنظار أن بطنها بدت منتفخة قليلا وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة حمل ديانا كرزون .

فجاءت التعليقات مثل : ” شكلك حامل نصحانة وحليانة ” و ” في إلها بطن شكلها حامل ” و ” حامل كأنك ” و ” مبروك الحمل مبين ” و ” حليانة مع الحمل ” .

ولم تلق تلك التعليقات ردا أو تعليقا من جانب ديانا كرزون سواء بتأكيد أو نفي ما أثير حول حملها .