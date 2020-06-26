كشفت الفنانة السورية ديما بياعة عن خوفها الكبير على إبنها ورد بسبب اصابته بمرض المناعة الزائدة وذلك خلال لقاء إعلامي.

‎وقالت بياعة، خلال لقاء مع الاعلامي إيلي نخله في برنامج “The insider”، إنّ فترة الحجر المنزلي بسبب أزمة كورونا كانت صعبة جداً، وتوجب عليها فرض الحظر الكلي في منزلها لأن ورد يخضع لعلاج تخفيض المناعة ما يجعله عرضة للإصابة بأي فيروس وهو ما حتم عليه عدم الخروج من غرفته بتاتاً.

يذكر ان “ورد” وشقيقه “فهد” هما أبناء الفنانة ديما بياعة من طليقها الفنان تيم حسن والذي انفصلت عنه عام 2012 بعد زواج دام عشر سنوات قبل ان تعلن ارتباطها بالفنان المغربي احمد حلو.