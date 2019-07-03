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شاهد.. ديما بياعة تتحدث عن معاناتها بعد طلاقها من تيم حسن

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ديما بياعة بين ولديها ورد وفهد

ديما بياعة بين ولديها ورد وفهد

تحدثت الفنانة السورية ديما بياعة عن الصعوبات التي واجهتها في فترة ما بعد طلاقها من مواطنها الممثل تيم حسن.

وقالت ديما بياعة، خلال مقابلة تلفزيونية، انه عند طلاقها من تيم حسن كان عمر ابنها الصغير سنتان والثاني اربع سنوات وانها كرست كل وقتها لهما ولم تفكر في الارتباط حينها.

وقالت ديما بياعة “حسيت انا ان الرجل في حياتي مو ما بدي ياه بس غير موجود حاليا لأن في طفلين بدي طلعهم رجال ولازم ياخذوا من وقتي ومن كل تفكيري بعيدا عن كوني انا نفسيا مستفرة او غير مستقرة وتعبانة او لا لأن ما لهم ذنب”.

وتابعت ديما بياعة حديثها عن اولادها “حقهم علي كون حاضرة بعواطفي ومشاعري”.

يذكر ان ديما بياعة لديها ولدان هما ورد وفهد وكانت قد انفصلت عن تيم حسن عام 2012 وفي نهاية نفس العام اعلنت ارتباطها بالمغربي احمد الحلو.

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